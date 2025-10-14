Sikorski espera que Trump sea tan firme con Putin como con los líderes de Oriente Medio

Londres, 14 oct (EFE).- El ministro de Exteriores polaco, Radek Sikorski, expresó este martes su esperanza de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sea "tan firme con (el mandatario ruso) Vladímir Putin como con los líderes de Oriente Medio", durante un acto en Londres donde se presentó un dron iraní recuperado en Ucrania.