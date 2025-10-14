Taiwán evacuará a unos 8.600 residentes de área afectada por el desbordamiento de un lago

En declaraciones recogidas por este medio, el coordinador jefe del Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), Chi Lien-cheng, aseguró que la evacuación servirá como "medida de precaución" ante "posibles condiciones climáticas severas".

La operación, programada para el 19 o 20 de octubre y de carácter obligatorio, se llevará a cabo en tres fases en los municipios de Guangfu, Fenglin y Wanrong, y se abrirán 10 refugios para los vecinos del área, afirmó Chi.

Esta evacuación brindará una "prueba de presión realista" para los equipos de emergencia y ayudará al Gobierno del condado de Hualien a "perfeccionar" sus procedimientos de respuesta ante desastres, agregó.

La operación tendrá lugar casi un mes después del colapso del lago barrera del arroyo Matai’an, que dejó cerca de una veintena de muertos y provocó graves inundaciones en el municipio de Guangfu, tras las intensas lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa.

El Gobierno taiwanés aprobó la semana pasada una serie de enmiendas legislativas que permitirán destinar 25.000 millones de dólares taiwaneses (unos 814 millones de dólares) adicionales a la reconstrucción de Guangfu, cuyo centro urbano quedó cubierto de lodo tras el desbordamiento.