'Tiempos de Carnaval', la fotografía de Morgana Vargas Llosa sobre una fiesta española

La hija del autor peruano tomó estas imágenes a principios de siglo, lo que permite además comprobar la evolución de esta fiesta, según manifestó este martes la directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), Catalina Pulido, durante la presentación de la muestra.
Con ella, integrada por 16 instantáneas, se realiza un "guiño" a Mario Vargas Llosa, pues el autor estuvo presente cuando fueron exhibidas en este espacio en 2001.
Morgana Vargas Llosa fue invitada en el año 2000 a participar en el proyecto 'Fotocarnaval', que llevó a cabo el museo durante tres años con el objetivo de que reconocidos fotógrafos “disfrutaran del Carnaval y captaran a su vez con sus cámaras todo lo relacionado con esta fiesta”, recordó Pulido.
El proyecto estuvo dedicado ese año a mujeres fotógrafas, donde siete artistas (entre ellas Morgana Vargas Llosa, Ouka Leele e Isabel Muñoz) captaron distintos momentos del carnaval, en unas instantáneas expuestas en 2001.
Pulido reconoció que “algunas personas querrían contar con más imágenes” pues la muestra, podrá contemplarse hasta el próximo día 26, “quizá se hace un poco corta con dieciséis fotografías”, pero la exposición cumple perfectamente el papel de que la ciudadanía reconozca los espacios retratados por la cámara de la artista.
La fotógrafa, nacida en Barcelona, es conocida por su trabajo en numerosos países, con importantes reconocimientos como el 'Premio See Me 2013' en la categoría de Fotografía (por el proyecto 'Mírame Lima') y el 'Photo District News (PDN) Magazine Award'.