Tres carabineros italianos mueren en el derrumbe de una casa tras una explosión provocada

Según las primeras investigaciones, las fuerzas del orden estaban realizando el desalojo de la casa donde vivían tres hermanos, cuando al abrir la puerta se produjo la explosión y el edificio de dos plantas se derrumbó completamente.

Los dos habitantes de la casa, un hombre y una mujer de 60 años, fueron detenidos tras ser sacados de los escombros, mientras que el que sería el tercer hermano habría escapado

No era la primera vez que para evitar un desalojo los ocupantes de esta casa llenaban las habitaciones de gas y amenazaban con hacer saltar la vivienda.

"Tres hermanos vivían en esta casa de campo. Al parecer, habían almacenado bombonas de gas durante un tiempo y saturaron el ambiente para amenazar con hacer estallar todos. Ocurrió anoche alrededor de las 3.15 horas", declaró Antonello Panuccio , teniente de alcalde de Castel d'Azzano, al canal televisivo 'Rainews'.

Los fallecidos son Marco Piffari, Davide Bernardello y Valerio Daprà , "quienes sacrificaron sus vidas, cumpliendo su deber hasta el final al servicio de la patria", confirmó el ministro de Defensa, Guido Crosetto .

El desalojo se había planeado durante días tras varios intentos de convencer a los tres hermanos de que abandonaran la propiedad, pero los ocupantes habían amenazado repetidamente con hacer saltar todo y el desalojo se había pospuesto en varias ocasiones hasta esta madrugada.

Por ello se desplegaron al lugar Carabineros de las Fuerzas Especiales, agentes de Policía, especializados en operaciones antiterroristas, y bomberos ante el peligro de la intervención.

Los tres hermanos son Franco , Dino y Maria Luisa Ramponi , agricultores y ganaderos con problemas financieros e hipotecarios. La mujer y uno de los hermanos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al hospital para recibir atención médica, mientras que un tercer familiar sigue siendo buscado en la zona.