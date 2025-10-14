Tribunal de Túnez ratifica la pena de muerte a dos condenados por matar a opositor en 2013

Además, la sala, especializada en casos de terrorismo, ratificó la cadena perpetua por su implicación en la muerte de Belaid para otros tres implicados y el sobreseimiento de la causa a favor de nueve personas, de las 23 procesadas, según el medio local Mosaique FM.

Sobre los dos condenados a pena de muerte, identificados como Mohamed Aouadi y Ezzedine Abdellaoui, pesa, además, una pena de 105 y 10 años de prisión respectivamente por otros delitos, explicó la fuente.

El resto de procesados fueron condenados a penas de entre 37 y cuatro años de cárcel.

En marzo de 2024, un tribunal antiterrorista había dictado pena de muerte para cuatro personas por el asesinato del opositor y cadena perpetua para otros dos, por su implicación en el hecho.

Al resto de los inculpados se les impusieron penas de entre dos y 120 años de prisión y a algunos de ellos un período de control administrativo de tres a cinco años.

El 6 de febrero de 2013, Belaid -secretario general del Partido de los Patriotas Democráticos Unificados (PPDU)- fue tiroteado frente a su domicilio por dos individuos a bordo de un vehículo que se dio a la fuga.

La justicia tunecina también condenó a muerte, en febrero de este año, a ocho personas por el asesinato en 2013 del diputado de izquierda Mohamed Brahmi -acribillado a balazos el 25 de julio, día de la República y en pleno Ramadan, frente a su casa-, acusadas de "alterar la naturaleza del Estado" e incitar "al desorden".

Los dos sucesos conmocionaron a la naciente democracia tunecina, dos años después del derrocamiento del dictador Zine El Abidine Ben Ali tras dos décadas de poder, y desató protestas masivas contra el Gobierno.