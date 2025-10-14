Ucrania denuncia un ataque a dos camiones de ayuda humanitaria en Jersón

“Dos camiones del Programa Mundial de Alimentos en Ucrania, que viajaban en un convoy y repartían comida y ayuda vital, fueron dañados en un ataque deliberado con drones”, escribió Sibiga en su cuenta de X.

El ministro dijo que todo el personal que participaba en la misión ha sobrevivido al ataque. Los dos camiones formaban parte según el ministro de un convoy de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

Sibiga publicó una fotografía de uno de los camiones dañados. El camión estaba rotulado con el logotipo del Programa Mundial de Alimentos.

El jefe de la diplomacia ucraniana hizo un llamamiento a los Estados miembros de la ONU a condenar este ataque.

Rusia ya ha atacado en otras ocasiones convoyes humanitarios desplegados en zonas cercanas al frente en Ucrania.

En la región de Jersón, parcialmente ocupada por Rusia, se han documentado numerosos casos de ataques aparentemente deliberados a civiles con drones.