Un apagón afecta a varios estados de Brasil durante la última madrugada

Hubo falta de suministro en ciudades de por lo menos 9 de los 27 estados del país: São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro -los tres más poblados-, Pernambuco, Bahía, Amazonas, Santa Catarina, Goiás y Brasilia, según el portal G1, del grupo Globo.

Una interferencia en el sistema eléctrico nacional afectó al suministro de luz, de acuerdo con las empresas que operan en la red.

Enel, que actúa en la región metropolitana de São Paulo, afirmó en una nota que el corte tuvo su origen en el "plan regional de alivio de carga", utilizado para evitar apagones o sobrecargas y que está bajo la responsabilidad del Operador Nacional del Sistema (ONS).

"El procedimiento de corte de carga ocurre de forma automática cuando se identifica alguna incidencia en el Sistema Interconectado Nacional, con el fin de proteger el sistema eléctrico", explicó el comunicado, publicado en el diario Folha de São Paulo.

En algunos casos el apagón duró unos pocos minutos, aunque en otros se prolongó una hora.

En la zona metropolitana de Río de Janeiro, la distribuidora Light dijo que el apagón dejó sin energía a cerca de medio millón de clientes durante poco más de una hora.

En las redes sociales, diversos usuarios también relataron la falta de electricidad en sus ciudades.

Uno de los últimos apagones de gran entidad registrados en Brasil ocurrió en agosto de 2023.

Entonces, se interrumpió el suministro de 16.000 megavatios de energía en la red de electricidad nacional, correspondientes al 26 % de la carga que se tenía en el momento.

Ese apagón afectó a casi todos estados del país, con excepción del estado amazónico de Roraima (norte), que por aquel entonces era el único que no estaba conectado al sistema nacional y dependía de la red venezolana.