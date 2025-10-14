Un trabajo a "fuego lento" con un nuevo enfoque del expolio a África, Premio Saliou Traoré

En 'Viaje a los orígenes africanos de los objetos robados', la sección del diario Planeta Futuro trata las demandas de restitución de esos objetos que se extienden por todo el continente africano, dentro del despertar poscolonial de una generación a la que los autores han querido dar voz, destacó la periodista Ana Carbajosa, coordinadora de los nueve reporteros participantes.

El trabajo, publicado el 1 de marzo de 2024, lo firman Alejandra Agudo, Nalova Akua, Chema Caballero, Marc Español, Lola Hierro, Raquel Seco y José Naranjo -ganador del Saliou Traoré en 2019, su primera edición- (redacción); Beatriz Lecumberri (edición) y Patricia Rodríguez Blanco (edición).

Fueron representados por Carbajosa en la entrega del premio en Casa África, en la ciudad insular atlántica de Las Palmas de Gran Canaria. El galardón, para trabajos en español sobre Africa, lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido el 13 de octubre de 2018 en Dakar.

El director de Casa África, José Segura, valoró el "excelente trabajo" de investigación de Carbajosa y su equipo, que "marca una ruta informativa sensible que dejará huella en el seno de las instituciones de los poderes públicos occidentales".

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, incidió en que este reportaje "invita a reflexionar sobre la reapropiación y preservación cultural con un enfoque interesante y necesario, porque no solo es fundamental reconocer cómo el arte no occidental y sus artistas tienen autonomía sobre su voz y su cultura, sino también escuchar el clamor de una nueva generación que exige justicia y busca conocer su patrimonio".

En un mensaje grabado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, patrono de Casa África, elogió al equipo de Planeta Futuro por contribuir "al acercamiento de sociedades y países y por defender los valores de diálogo, apertura y entendimiento que definen a la sociedad española".

"Las relaciones con los países de África son una prioridad de la política exterior de España, que busca fortalecer los lazos con el continente vecino e impulsar el desarrollo compartido", continuó el jefe de la diplomacia española.

Consideró que ese mismo planteamiento forma parte del propio Premio Saliou Traoré, "que se ha labrado su prestigio" con el mejor periodismo: "el que elimina barreras, el que combate estereotipos y el que promueve la apertura y el conocimiento".

El viceconsejero de Bienestar Social del gobierno regional de las islas Canarias, Francis Candil, aludió en su intervención al momento "convulso que vive la Humanidad", y abundó en que es más necesaria que nunca la libertad de prensa y el periodismo que contribuya al ejercicio de la democracia "al otorgar voz y poner rostro a una realidad histórica de colonialismo y expolio sufrido por el continente africano".

La familia de Saliou Traoré destacó que los premiados en esta séptima edición, "al reconstruir el recorrido de los objetos expoliados, contribuyen a restaurar una parte de la verdad y la dignidad histórica", y su trabajo encarna los valores que defendía el corresponsal de EFE: "la búsqueda de la verdad, el respeto por las culturas y el valor de investigar con humanidad".

Por primera vez, el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, asistió a este acto, dedicado en memoria de un compatriota, con presencia de varios cónsules africanos.

El premio está dotado con 5.000 euros, además de una escultura de la artista española María de Frutos, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015 y Premio Aurelio Blanco de Joyería en 2009.

En esta edición, cuenta con el patrocinio general del Gobierno de Canarias y se enmarca en el programa COMPASS, cofinanciado con fondos FEDER del programa MAC-Interreg VI, con el que colabora Casa África.