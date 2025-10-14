Victoria Federica, hija de la infanta Elena, será madrina de un festival benéfico en Miami

“Reconocida por su compromiso con la cultura española”, Victoria Federica participará en un festival que desde 2019 busca “fortalecer los lazos culturales entre EE.UU. y España”, informó la organización en un comunicado.

“Todos los fondos recaudados en este festival apoyarán directamente los proyectos socioeducativos” de la fundación sin ánimo de lucro International Studies Foundation (ISF), organizadora del encuentro, explicó su director ejecutivo, Alfonso Barral.

ISF fomenta la “ayuda a estudiantes con oportunidades limitadas para que puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir de manera positiva a sus comunidades, inspirando a otros a valorar la educación y el liderazgo”, añadió.

Más de 10.000 estudiantes y sus familias se han beneficiado desde la creación del festival, según datos de la organización.

Bajo el lema ‘un evento de la comunidad, para la comunidad’, el festival “promete ser una excepcional combinación de música en vivo, gastronomía y festividades culturales”, y contará con el debut en Estados Unidos de los artistas españoles Guitarricadelafuente y Arde Bogotá.

El Rastrillo 305 contará también con un bazar con marcas locales e internacionales, que permitirá a los asistentes acceder a productos de proximidad y artesanías mientras se promueve el emprendimiento y la participación comunitaria.

“Este evento es parte de ese puente que simboliza la unión entre culturas y que evoca el vínculo de los pueblos a través de la música”, afirmó la presidenta de ISF, María Díaz de la Cebosa.