Al menos cinco muertos en las explosiones en Kabul antes del alto el fuego con Pakistán

Las detonaciones se registraron hacia las 16.00 hora local en el oeste de Kabul, a pocos kilómetros del Centro Quirúrgico para Víctimas de Guerra de la organización internacional EMERGENCY, que confirmó en un comunicado la llegada de decenas de heridos, entre ellos mujeres y niños.

"Empezamos a recibir ambulancias llenas de personas heridas, y así supimos que se habían producido explosiones a pocos kilómetros de nuestro hospital", explicó Dejan Panic, director del programa de EMERGENCY en Afganistán, citado en el comunicado.

Los heridos presentan lesiones por metralla, traumatismos y quemaduras, mientras que cinco personas llegaron sin vida al hospital y diez permanecen en estado crítico, precisó la organización, que advirtió de que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

"Hasta el momento han llegado 40 heridos, incluidos mujeres y niños", añadió Panic. "Estas cifras nos recuerdan el largo periodo de guerra que vivimos aquí, pero la situación sigue evolucionando".

Durante la tarde, dos fuertes explosiones sacudieron Kabul, mientras fuentes de seguridad paquistaníes reportaron ataques aéreos de Pakistán en Kabul y Kandahar, según medios locales.

Fuentes de seguridad paquistaníes confirmaron a medios que el Ejército de Pakistán llevó a cabo ataques de precisión "exclusivamente contra escondites de los talibanes afganos y de Khawarij", en referencia al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, atribuyó una de las explosiones al estallido de un camión cisterna, sin pronunciarse sobre los presuntos bombardeos paquistaníes.

Las relaciones entre Afganistán y Pakistán atraviesan su momento más tenso desde la llegada de los talibanes al poder, en 2021, con frecuentes enfrentamientos fronterizos y acusaciones cruzadas de incursiones y apoyo a grupos insurgentes.