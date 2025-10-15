Alemania califica de "terrorismo contra la población" las ejecuciones sumarias de Hamás

"Las imágenes demuestran y subrayan una vez más claramente lo que ya hemos dicho en el pasado: que con Hamás nos las vemos con una organización terrorista. Estas ejecuciones arbitrarias no son otra cosa que terrorismo contra la población", declaró un portavoz, Josef Hinterseher, en una rueda de prensa en Berlín.

El portavoz aseguró que con las ejecuciones públicas, Hamás pretende transmitir un mensaje a la población e intimidarla para que renuncie a cualquier tendencia de "autodeterminación".

"Por supuesto condenamos en los términos más estrictos estas ejecuciones extralegales, son ejecuciones arbitrarias", afirmó Hinterseher, y enfatizó en que en esta fase ahora es importante que el desarme del grupo islamista se lleve a cabo a corto plazo.

No obstante, instó a no emplear estos sucesos como excusa para impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

"Es extremadamente importante que alto el fuego se mantenga. Ninguna parte lo ha cuestionado, sigue vigente", afirmó, antes de señalar que su Gobierno mantiene el contacto con Israel para influir en el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu de manera que permita que lleguen cantidades suficientes de agua y medicamentos, entre otros suministros básicos, a la Franja de Gaza.

Varios vídeos circulan en los últimos días en redes sociales y muestran la ejecución de varias personas maniatadas, con los ojos vendados y puestas en una fila, por parte de hombres armados, ante la presencia de decenas de personas.

Dichas ejecuciones, que según fuentes locales se produjeron en la ciudad de Gaza, tienen lugar en el arranque del alto el fuego en la Franja, que ha supuesto la retirada de las tropas israelíes de la mitad del territorio, y en el marco de enfrentamientos de hombres armados de Hamás y otras milicias locales.