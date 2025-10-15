Alemania desplegará segundo contingente de cazas Eurofighter en el flanco este de la OTAN

"En el futuro, también estaremos con varios Eurofighters en Malbork, en Polonia. Esto nos hará aún más activos, más presentes y más visibles en la frontera oriental de la Alianza", dijo Pistorius en los márgenes de la reunión de titulares del ramo de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas.

"Contribuiremos con vuelos de patrulla para proteger el flanco oriental y el jefe de mi fuerza aérea me dice que está muy orgulloso de poder afirmar que el mayor compromiso de un Estado europeo miembro de la OTAN para proteger el espacio aéreo aliado proviene de su fuerza aérea", señaló el ministro alemán al aludir al despliegue de aviones militares germanos en el este continental.

El refuerzo de esta presencia alemana se produce al tiempo que Alemania ya contribuye, según recordó Pistorius, "con varios Eurofighter" en otra misión de vigilancia del espacio aéreo de la OTAN en Constanza, Rumanía.

En Berlín, un portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller, precisó que el contingente que se desplazará a la base aérea polaca de Malbork constará de entre cuatro y cinco Eurofighter, con el objetivo de que dos de ellos puedan estar continuamente en activo en caso de necesidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los aviones de combate se trasladarán en diciembre y permanecerán allí hasta marzo del año que viene.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Müller recordó que el citado contingente se suma al que ya está desplegado en Constanza, al sistema de radar desplazado a Lituania y al centro de vigilancia aérea móvil de la Fuerza Aérea alemana, todo ello contribuciones a la seguridad aérea del flanco este de la OTAN.