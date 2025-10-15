Anulan una multa de 233.000 euros al partido ultraderechista Vox por donaciones finalistas

En una resolución publicada por el propio partido, el TS considera que el Tribunal de Cuentas hizo una interpretación "literalista y excesivamente formalista" del concepto de "donación finalista" y sentencia que las que recibió Vox no incumplían la legalidad.

El 4 de julio de 2024, el órgano fiscalizador impuso dos sanciones a Vox por sendas infracciones muy graves de la ley de financiación de partidos, por haber recibido donaciones de carácter finalista que sumaban 233.324,22 euros, según el informe de las cuentas de los años 2018 y 2019.

Eran dos entregas, ambas de 2019: una de 120.483 euros para la causa 'Ayúdanos con la fianza Borja', cuyo fin era colaborar con la defensa jurídica de un joven acusado de homicidio; y otra de 31.665 euros para la causa 'Querella contra Quim Torra', político independentista que entonces era presidente de la región de Cataluña.

En el primer caso, la sanción impuesta fue de 183.324 euros, mientras, que en el segundo la multa es la mínima para las infracciones muy graves, 50.000 euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa ley, explica el alto tribunal, recoge un conjunto de limitaciones al donante privado que quiera contribuir a la financiación de un partido político: "que se haga de forma transparente y se identifique el autor -que no sea anónima- y que no se quiera condicionar ni mediatizar la actuación del partido -que no sea finalista ni revocable-".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es por tanto al donante privado al que van dirigidos esos límites", dice la sentencia.

Sin embargo en este caso es el propio partido político beneficiario quien anuncia la finalidad a la que pretende destinar las donaciones recibidas, subraya.

De esta manera, el TS "no aprecia en qué medida pudo verse comprometida la actuación libre del partido sancionado, cuando era él quien había anunciado el fin o destino de las ayudas solicitadas".