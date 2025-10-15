Argentina avanza en privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en el sur del país

El Ministerio de Economía, mediante una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, incorporó una modificación al pliego de condiciones del concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario de las cuatro centrales.

Las cuatro sociedades que en la actualidad controlan las centrales fueron conformadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) como parte del proceso de reversión de los complejos hidroeléctricos, con el objetivo de avanzar hacia la privatización total.

Las concesiones de estas cuatro centrales, otorgadas en 1993, vencieron en agosto de 2023 y desde entonces el Gobierno argentino las ha prorrogado en forma provisional a los fines de preparar el llamado a licitación y acordar nuevas condiciones con los Ejecutivos de Río Negro y Neuquén.

El proceso actual se enmarca en dos decretos previos de julio y agosto de este año, firmados por el presidente, Javier Milei, que autorizaron la venta mediante un concurso público.

En agosto pasado, el Ministerio de Economía lanzó la convocatoria, habilitando además a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a realizar modificaciones al pliego.

Según el texto oficial, la nueva disposición incorpora “ajustes y precisiones” al pliego y sus anexos “en respuesta a consultas realizadas por los interesados en el proceso”.

Sectores de la oposición y sindicatos expresaron su rechazo a la privatización, al considerar que representa un “retroceso en la soberanía energética”.

Desde el Gobierno, en cambio, defendieron la decisión al asegurar que “la participación del capital privado permitirá modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia del sistema y reducir la carga fiscal del Estado”.

De acuerdo con datos oficiales, las cuatro represas hidroeléctricas generaron en 2024 un promedio anual de 11.457 gigavatios por hora (GWh), lo que representó un tercio de la generación hidráulica de Argentina y un 7,8 % del total de la oferta de energía eléctrica del país.