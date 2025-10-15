Arrestan en norte de México a cinco individuos relacionados con homicidio de 60 personas

Fue el pasado mes de enero, en un predio junto a una carretera que conecta a Hermosillo con la región agrícola costera, en un paraje desértico, donde el colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, siguiendo un llamado anónimo, ubicaron el sitio en el que descubrieron más de 35 fosas clandestinas con los restos de 60 hombres y mujeres.

Según informó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, por medio de pruebas de perfil genético, realizadas por peritos del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, se logró identificar a las 60 víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.

“Las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado, así mismo como se informó, se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada una de las víctimas quienes ya fueron entregados a sus familias”, informó la Fiscalía de Justicia en un comunicado.

Los agentes ministeriales arrestaron a cinco sospechosos que están siendo juzgados por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares, quienes fueron identificados como Sergio Andrés 'N', Roberto 'N', Ángel Ubaldo 'N', Jesús José 'N' alias 'el Siete'; y Daniel Antonio 'N', y enfrentan un proceso penal.

Además la Fiscalía General de Justicia señaló que tiene orden de aprehensión en contra de otras dos personas como parte de grupo delictivo Los Salazar, que perpetró los crímenes y se deshizo de sus víctimas en el cementerio clandestino.

Desde junio de 2024, en Hermosillo, capital de Sonora, comenzó una batalla por la plaza del estado fronterizo para el trasiego de drogas, armas y migrantes, hacia Arizona en los Estados Unidos, la pugna es entre células criminales ligadas al Cártel de Sinaloa como Los Salazar y los llamados, Matasalas, un brazo armado creado por La Chapiza para combatir a sus antiguos aliados.