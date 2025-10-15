Asesinado un candidato suní a las elecciones parlamentarias de Irak en un atentado

El aspirante Safa Al Mashadani, de la Alianza por la Soberanía, la mayor formación política suní del país, murió esta madrugada por la explosión de una bomba aparentemente colocada en el coche en el que viajaba durante una visita de campaña en el barrio bagdadí de Al Tarmiya.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles del atentado, cuya autoría tampoco ha asumido ningún grupo, si bien el presidente del Parlamento, Mahmoud al Mashhadani, anunció hoy en un comunicado que "una comisión de investigación será formada para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a las partes implicadas y llevarlas ante la justicia".

La Alianza por la soberanía es una coalición de grupos suníes liderada por el empresario iraquí Jamis al Janjar y el actual presidente del Legislativo, con un respaldo de 63 de los 329 escaños de la cámara, ocupados en su mayoría por diputados de bloques políticos chiíes.