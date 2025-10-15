Autorizan la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba informó en una nota de que el proyecto plantea la restitución de las cubiertas afectadas en la nave 1 del monumento, correspondientes a la capilla del Baptisterio, la capilla de San Nicolás de Bari, el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, la capilla de la Anunciación (o Encarnación) y la capilla del Espíritu Santo.

Se trata de cubiertas a dos aguas que ya han sido sustituidas y no son las originales, de la nave 1 de la Mezquita-Catedral afectada por las llamas, manteniendo la disposición, pendientes, volumetría, sistema estructural, materiales y acabados de la preexistente.

Un incendio accidental, provocado por una barredora eléctrica en un almacén, provocó daños a unos 80 metros cuadrados (en torno al 1 %) del conjunto monumental, que incluye la mezquita erigida a partir del siglo VIII que luego fue convertida en catedral en el siglo XIII.

La propuesta de restauración también plantea una reducción de la separación entre cerchas y la colocación de elementos cortafuegos (muretes y puertas), tratándose de innovaciones en relación con la cubierta preexistente, que se consideran justificadas, habida cuenta de los hechos que motivan esta actuación.

