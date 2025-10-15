Barcelona y Ramala firman un acuerdo de cooperación en desarrollo urbano y social

Barcelona "da un mensaje de compromiso con Palestina y de esperanza en su futuro" con este memorando de entendimiento, que tiene una validez de cuatro años prorrogables, explicó el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, en una comparecencia de prensa.

Para Barcelona, aseguró, "las ciudades de Palestina son el Estado de Palestina". Por eso, mediante el Distrito 11 ayudará y colaborará "no solo con las ciudades, sino allá donde haya palestinos, en los campos de refugiados y en la diáspora".

Distrito 11 impulsa y coordina la participación de técnicos del Ayuntamiento de Barcelona en los equipos de cooperación con ciudades palestinas y colaborarán de forma estable en el desarrollo de proyectos, tanto sobre el terreno como de acogida de profesionales palestinos para formarse en Barcelona.

También canalizará las iniciativas que desde la sociedad civil se están impulsando para ayudar a estas ciudades.

Sobre el acuerdo con Ramala (Cisjordania), Collboni explicó que es el resultado de las conversaciones para conocer lo que interesa a la ciudad palestina y en lo que Barcelona puede ayudar.

Concretó que tiene cuatro ejes: desarrollo urbano, gestión del espacio público; tecnología y promoción económica e iniciativas culturales, deportivas o educativas de la ciudadanía.

A su vez, el alcalde de Ramala, Issa Kassis, valoró que Distrito 11 es "una buena noticia para ir trabajando hacia la construcción del Estado palestino"

"En Ramala amamos la vida, y en Palestina decimos que somos el pueblo de la tierra y que tenemos el coraje de resistir. Los temas que incluye el acuerdo que hoy firmamos refuerzan nuestra presencia y nos arraigan nuevamente en nuestra tierra", resaltó.