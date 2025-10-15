Batalla legal en Bélgica por perra sana cuya dueña quiere sacrificar antes de suicidarse

La perra, una boyera de Berna de Eeklo llamada Zenia, de seis años, se encuentra en buen estado físico y bajo el cuidado temporal de la asociación People4animals, que es el refugio donde ha solido quedarse el animal cuando su dueña, con antecedentes de problemas de salud mental y varios ingresos hospitalarios, ha podido hacerse cargo de la perra.

"La mujer en cuestión me ha informado a mí y a varias personas más de que desea suicidarse. Quiere llevarse a Zenia con ella porque, dice, su perra sería infeliz de otro modo", señaló la responsable de la ONG, Elke D'Hollander, quien se ha negado a devolver al animal a su dueña y ha sido citada a declarar ante un tribunal flamenco.

Los servicios de bienestar animal de la región conocen el caso, pero no pueden intervenir al no cumplirse los criterios legales para la retirada forzosa del animal, ya que el animal tiene alojamiento, alimento y cuidados.

La organización ha lanzado una campaña para cubrir los gastos legales derivados del procedimiento, cuya vista está fijada el próximo lunes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy