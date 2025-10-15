Blackrock, Nvidia y Microsoft compran empresa de centros de datos por 40 mil millones

En la operación participan AI Infrastructure Partnership, una alianza creada por Nvidia y Microsoft, entre otras entidades; MGX, una empresa de inversión estatal en inteligencia artificial (IA) de Emiratos Árabes Unidos; y Global Infrastructure Partners, un consorcio de BlackRock.

De acuerdo con un comunicado, la venta de Aligned Data Centers por parte de su hasta ahora propietario, Macquarie Asset Management (MAM), es la mayor en el sector de centros de datos hasta la fecha.

Se prevé que la compra de esta empresa se cierre en el primer semestre de 2026.

"Esta operación pone de manifiesto la capacidad de Macquarie Asset Management para identificar de forma temprana temas clave y detectar oportunidades que generen valor para nuestros clientes y socios", apuntó Ben Way, responsable de la firma, en la nota.

Way agregó que la expansión de Aligned Data Centers, que ha pasado de dos ubicaciones a 50 en siete años, refleja su "enfoque de colaboración con grandes empresas y equipos para apoyar su rápido crecimiento y generar un impacto positivo".

La entidad, con sede en Dallas (Texas), es un proveedor líder de soluciones de centros de datos sostenibles que presta servicio a clientes en el continente americano, y la transacción contó con Guggenheim Securities, Wells Fargo, Goldman Sachs y JP Morgan como asesores financieros.

Los centros de datos albergan los equipos que necesita la inteligencia artificial (IA) para funcionar, y otras tecnológicas como OpenAI u Oracle también están cerrando acuerdos relacionados con estas infraestructuras.