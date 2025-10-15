Bruselas insiste en que se implemente "plenamente" el acuerdo de paz de Gaza

"Como UE, pedimos a todas las partes implementar plenamente el acuerdo sin más demora, para permitir el establecimiento de un alto el fuego duradero, la liberación de todos los rehenes y el acceso y distribución constante de ayuda humanitaria a escala hacia y por toda Gaza", declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Agregó que el cumplimiento del acuerdo "incluye el punto ocho, que se refiere al cruce fronterizo y, por tanto, también a nuestra misión".

En ese sentido, subrayó que la misión civil de asistencia fronteriza de la UE "permanece a la espera" para desplegarse en el cruce fronterizo de Rafah "en apoyo al plan de paz de Gaza tan pronto como las condiciones lo permitan".

El portavoz dijo que la misión se puede desplegar "con poca antelación".

El Ejército israelí confirmó este miércoles que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes".

El retraso en la entrega de estos cuerpos, algo que ya se había previsto durante las negociaciones de este acuerdo por las toneladas de escombros que hay en Gaza, hizo que ayer el Gobierno israelí amenazara con restringir la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah.

Pese a la amenaza, esta miércoles se recuperó la entrada de camiones con ayuda desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

Por su parte, fuentes de Hamas han avisado de las dificultades para recuperar los cuerpos debido a la devastación tras los ataques israelíes y al hecho de que comandantes de la organización que conocían su ubicación han muerto.

El alto el fuego, mediado por Egipto, EE.UU., Catar y Turquía, entró en vigor el pasado viernes y forma parte de la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja, que incluye el intercambio de rehenes por prisioneros y el ingreso de más ayuda al enclave.

El plan prevé asimismo la desmilitarización de Gaza y, en sus próximas fases, la reconstrucción de la Franja tras eliminar los escombros y otro efectos de la guerra que en los últimos dos años provocó la muerte de más de 67.000 personas, cerca de un tercio de ellos niños.