Centro de periodistas afganos denuncia la muerte de un reportero en un ataque paquistaní

Kabul, 15 oct (EFE).- El Centro de Periodistas de Afganistán (AFJC, en inglés) denunció este miércoles la muerte de un reportero de la Televisión Nacional afgana (RTA) en un ataque atribuido a las fuerzas paquistaníes en la provincia de Khost, en medio de la escalada de tensiones y combates fronterizos entre ambos países que ha dejado decenas de muertos en los últimos días.