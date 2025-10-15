China protesta ante la OMC por las subvenciones de la India a los vehículos eléctricos

Pekín, 15 oct (EFE).- China solicitó este miércoles el inicio de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la India por las medidas de apoyo que ese país concede a su industria de vehículos eléctricos y baterías, al considerar que "vulneran varias obligaciones" del organismo internacional.