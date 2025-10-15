China protesta por las sanciones británicas a once empresas acusadas de apoyar a Rusia

Pekín, 16 oct (EFE).- China expresó este jueves su “firme oposición” a las sanciones impuestas por el Reino Unido contra once empresas del gigante asiático supuestamente vinculadas al sector energético y militar ruso, y exigió a Londres que “corrija inmediatamente su error y revoque las medidas”, informó la Embajada china en el país europeo.