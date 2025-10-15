Colectivos pro derechos humanos exigen a Gobierno Trump explicación por operaciones Caribe

"El público merece saber cómo nuestro gobierno justifica estos ataques como legales y, dado lo que está en juego, es imperativo el escrutinio público inmediato de sus teorías aparentemente radicales", declaró Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, en un comunicado.

EE.UU. ha atacado en el último mes y medio cinco embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- frente a las costa de Venezuela, operativos que han costado la vida a 27 personas.

El periódico The New York Times publica justamente hoy que la Administración Trump habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, con miras a derrocarlo.

En un intento por defender la legalidad de los ataques, el Gobierno estadounidense ha declarado que los carteles de la droga designados como organizaciones terroristas son "grupos armados no estatales cuyas acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos", recuerdan ACLU y el Centro para los Derechos Constitucionales.

Sin embargo, Estados Unidos no está en conflicto armado con los carteles de la droga, y "las personas que han muerto en los ataques del gobierno son civiles según el derecho internacional", de acuerdo las dos organizaciones citadas.

"Toda la evidencia disponible sugiere que los ataques letales del presidente Trump en el Caribe constituyen, simple y llanamente, asesinato", agrega Stein.

Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales de EE.UU., concluye que "en un sistema constitucional, ningún presidente puede optar arbitrariamente por asesinar a personas desde el cielo basándose en su capricho o decisión".