Comando militar en Perú incauta equipos de la minería ilegal por 183.000 dólares

El operativo "Atoq" se llevó a cabo en el anexo Vijus, del distrito de Pataz, convertido en los últimos meses en el epicentro de la minería ilegal en Perú por el alto precio del oro, con la participación de representantes de la Fiscalía, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

En el marco del estado de emergencia decretado en Pataz, todas las entidades involucradas participaron en una intervención con el objetivo de desarticular la estructura logística de una organización criminal dedicada a la extracción y procesamiento ilegal de minerales en el sector de Vijus, indicó el ministerio peruano.

Durante la operación, las fuerzas del orden encontraron e incautaron una planta artesanal de procesamiento, 20 molinos artesanales, cuatro generadores eléctricos, cuatro bombas de agua, 19 balones de gas, dos quemadores de oro, dos balanzas electrónicas y cuatro motocicletas.

Asimismo, 120 sacos de material aurífero, 800 sacos de relave, tres kilos de mercurio, 60 kilos de bórax, seis sacos de cal, dos pozas de cianuración y cuatro bidones con insumos químicos y material aurífero en proceso de secado.

Las autoridades detuvieron a nueve personas involucradas en actividades ilegales de minería, que fueron puestas a disposición de la justicia para las diligencias correspondientes.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia integral del Estado para erradicar la minería ilegal, restablecer el principio de autoridad y proteger el ecosistema en la provincia de Pataz, remarcó el Ministerio de Defensa.

El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en Pataz, a inicios de este año, debido a los continuos ataques armados de bandas de sicarios y extorsionadores vinculados a la minería ilegal en esa zona del país, que dejaron alrededor de una treintena de mineros y guardianes muertos por enfrentamientos en las bocaminas abiertas en los cerros de ese distrito, ubicado en la sierra de la región norteña de La Libertad.