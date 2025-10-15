Cuba sembrará 200.000 hectáreas de arroz el próximo año, el doble de lo proyectado en 2025

El presidente del Grupo Agrícola del Ministerio de Agricultura, Orlando Linares, explicó que la mitad de las hectáreas proyectadas se sembrarán en las provincias Pinar del Río (oeste), Villa Clara, Sancti Spíritus (centro), Camagüey y Granma (este), según reportó el diario oficial Granma.

Linares comentó que “la siembra contará con el respaldo de semilla nacional, mientras que la parte vietnamita, que participará en el programa, aportará simientes propias”.

Actualmente, hay una compañía vietnamita produciendo arroz en Cuba, la primera firma extranjera en el país desde 1959 en recibir concesiones de tierras para este fin. La cosecha de esa empresa fue de 1.000 hectáreas, el equivalente al 3,3 % de lo plantado en toda la isla en 2023.

El plan de 2025 incluyó aumentar el área de arroz cultivada y mantener la productividad para alcanzar unas 100.000 toneladas del producto (ton), pero aún no se ha acabado la campaña por lo cual se desconoce el total cosechado.

Cuba cosechó en 2024 unas 80.000 ton de arroz, apenas un 11 % de lo que consume anualmente y solo un 30 % de lo que producía seis años antes, según información oficial.

Los datos de este cultivo básico en la dieta cubana concuerdan con los de otras muchas producciones agrícolas que se han reducido drásticamente en los últimos cinco años de grave crisis económica en la isla, pese a la aprobación en 2022 de una ley de seguridad alimentaria.

La información explica que la producción nacional de arroz se incrementó de forma gradual entre 2012 y 2018, cuando se alcanzaron las 304.000 ton (de las 700.000 que precisa anualmente el país).

Sin embargo, desde entonces se ha reducido “dramáticamente” por “la falta de insumos y de combustible para respaldar las plantaciones”, acorde con las autoridades del sector.

Destaca también la caída de la productividad, según los datos de la información. Si en 2018 cada ha producía algo más de dos toneladas de arroz, en 2024 esa misma superficie producía la mitad: apenas una tonelada.

La caída de la producción en 2024 llevó al Gobierno cubano a importar el 100 % del arroz que ofrece a precios muy subvencionados en la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento).

Esto contribuye al importante desembolso de divisas que realiza el Gobierno cubano, ya que importa en torno al 80 % de lo que el país consume, según datos de Naciones Unidas. Y la isla tiene dificultades para captar esas divisas por la caída del turismo y de las remesas.

Además, según datos que ha facilitado en distintas ocasiones el Ejecutivo, el Gobierno cubano dedica unos 1.600 millones de dólares al año a importar alimentos para la canasta básica de la libreta de abastecimiento y cerca de 2.000 millones a comprar fuera del país crudo y derivados.

En conjunto, la covid-19, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en la política económica nacional han llevado a agravar los problemas estructurales de la economía cubana, que mantiene desequilibrios desde hace décadas.