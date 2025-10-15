Decretan prisión para trinitario por apuñalar desde su patinete a un hondureño en Madrid

Según han indicado a EFE fuentes policiales, el suceso tuvo lugar el pasado 30 de marzo en torno a las nueve de la noche cuando la víctima caminaba por la Avenida de la Albufera de Madrid y fue apuñalado en el cuello por un desconocido que se dio a la fuga.

El herido, de nacionalidad hondureña, fue atendido por los sanitarios y evacuado grave al hospital 12 de Octubre.

La policía se hizo cargo de las pesquisas y, tras una exhaustiva investigación, los agentes detuvieron al autor el pasado día 10.

Para su arresto fueron claves las grabaciones de las cámaras, las declaraciones de los testigos y el propio patinete con el que circulaba el autor, un joven nacido en la República Dominicana con 19 detenciones anteriores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según se pudo ver en esas grabaciones, dos varones huían a la hora del suceso a bordo de patinetes eléctricos, cruzaron la Avenida de la Albufera y se introdujeron en una calle perpendicular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisamente, en esas imágenes se veía a la víctima andando por la avenida vestido completamente de rojo y seguido por dos hombres en sendos patinetes.

Los testigos relataron, asimismo, que vieron cómo un hombre subía a la acera con su patinete, mientras que su compañero se quedaba en la calzada. El primero paró su vehículo y asestó dos puñaladas a un viandante, vestido de rojo.

Mientras le apuñalaba, los testigos escucharon al autor decir una frase parecida a esta: "Viva por mi patria".

Al detenido, ya en prisión, le constaban 19 arrestos anteriores por robo con violencia e intimidación, riñas tumultuarias, asociación ilícita, lesiones, amenazas, desórdenes públicos, desobediencia y resistencia a la autoridad y delitos contra la salud pública, entre otros.