Desarticulan una fábrica de fusiles a gran escala para grupos criminales en Río de Janeiro

São Paulo, 15 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil desarticuló este miércoles un grupo especializado en la producción a gran escala de fusiles para abastecer a las principales facciones criminales en Río de Janeiro, con una capacidad estimada de 3.500 fusiles por año, según fuentes oficiales.