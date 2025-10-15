Detenida una artista callejera rusa de 18 años por cantar canciones de músicos opositores

La artista Diana (Naoko) Lóguinova, quien protagonizó varios videos que se hicieron virales en redes sociales interpretando en la calle canciones de músicos declarados agentes extranjeros, fue llevada a comisaría, informó el canal de Telegram Rotonda citando al Ministerio del Interior.

Según el diario Fontanka, la estudiante de 18 años podría estar acusada de desacreditar públicamente a las Fuerzas Armadas rusas y de organizar una concentración ciudadana en un lugar público que provocó disturbios.

El día anterior, Marina Ajmédova, miembro del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, denunció en sus redes que Lóguinova y el grupo de música Stoptime anuncian sus conciertos callejeros con antelación y, por lo tanto, "la gente sale a protestar deliberadamente".

Poco después, por motivos de seguridad, la banda dejó de anunciarse y pidió no difundir vídeos de sus conciertos.

El grupo actuaba en el centro de la ciudad, de aproximadamente seis millones de habitantes, interpretando versiones de artistas rusos como Noize MC, Zemfira y Monetochka.