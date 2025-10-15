Detienen a trece inmigrantes de Uzbekistán, Rusia y Kirguistán en aguas de Puerto Rico

Según detalló la CBP en un comunicado, fue un oficial de las Operaciones Aéreas y Marítimas, un componente operativo de la mencionada agencia, que avistó y rastreó el pasado domingo un velero de 41 pies (10 metros) que se aproximaba a Puerto Rico.

Con la asistencia de la Guardia Costera estadounidense y la Unidad de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico, la CBP detuvo el barco cerca de la costa de la playa Combate en Cabo Rojo, en el suroeste del territorio caribeño.

Tras detener el verlo, agentes de Interdicción Marítima encontraron a los trece inmigrantes.

Ninguno de los individuos poseía documentación que permitiera la entrada o estancia legal en Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los sujetos fueron aprehendidos y posteriormente transferidos en buen estado de salud a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional para su posterior procesamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La embarcación fue escoltada de regreso a la Unidad Marítima de Mayagüez de la CBP-AMO Michel O. Maceda para su inspección.

"Al interceptar esta embarcación antes de que llegara a las costas de Puerto Rico, mantenemos una vez más la integridad de nuestra seguridad marítima y garantizado la seguridad de nuestras comunidades", expresó Christopher Hunter, director de la Rama Aérea y Marina del Caribe de la CBP, en el comunicado.

La CBP destacó el compromiso continuo de la Unidad Marina Michel O. Maceda de su Oficina de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de los colaboradores del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe para salvaguardar las fronteras del Caribe estadounidense y prevenir la entrada ilegal de inmigrantes.