Egipto se reivindica como mediador en visita del líder del Ejército de Sudán a El Cairo

Según un comunicado de la Presidencia egipcia, Al Sisi reafirmó su apoyo a la integridad territorial de Sudán "y su categórico rechazo a cualquier intento que amenace su seguridad, socave su cohesión nacional o cree entidades de administración paralelas al legítimo Gobierno sudanés".

Egipto ha rechazado desde el primer momento el Gobierno paralelo formado por una alianza política rebelde liderada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se ha hecho con el control de casi toda la vasta región occidental de Darfur y amenaza con consolidar el poder militar y político en esas zonas.

En este sentido, Al Sisi reivindicó la importancia del Mecanismo Cuatripartito para Sudán -compuesto por Egipto, Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- como principal instrumento diplomático para "resolver la crisis sudanesa, poner fin a la guerra y lograr la estabilidad deseada".

Este mecanismo, sin embargo, ha sido duramente criticado por integrar a Emiratos Árabes Unidos (EAU), ya que varios países -principalmente Sudán- y organizaciones acusan a su Gobierno de proporcionar apoyo militar y logístico a las FAR en la guerra contra el Ejército, cuya junta militar controla el Ejecutivo del país africano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su reunión a mediados de septiembre, el Mecanismo Cuatripartito se comprometió a la integridad de Sudán y afirmaron que "no hay una solución militar viable para el conflicto", mientras que también pidieron a las partes un alto el fuego y acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Presidencia egipcia, el Mecanismo mantendrá una nueva reunión en Washington durante este mes de octubre, sin especificar la fecha, y manifestó su esperanza de que el encuentro "produzca resultados tangibles para poner fin a la guerra y resolver la crisis".

Por su parte, el Consejo Soberano sudanés -el máximo órgano ejecutivo del que Al Burhan es presidente- no hizo referencia en su comunicado a ninguno de los esfuerzos de mediación y se limitó a alabar las relaciones bilaterales existentes con Egipto.

Esta reunión se produce en un momento en el que medios sudaneses han informado de una reunión en El Cairo entre Al Burhan y el ex primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, el actual líder de la alianza Sumud, una escisión de un grupo político muy cercano a las FAR.