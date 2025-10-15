Ejército israelí continúa operaciones en Cisjordania tras tregua, con un muerto y arrestos

Un palestino fue asesinado este miércoles por el Ejército israelí en el pueblo de Al-Ram, al norte de Jerusalén Este ocupado, informó Wafa.

La víctima fue identificada como Salim Raji Hassan Abu Aisha, de 57 años, originario del pueblo de Zababdeh, en el norte de la gobernación de Yenín, y, según testigos citados por Wafa, el hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza durante una operación militar.

Por su parte, la Media Luna Roja Palestina indicó que sus equipos recibieron el cuerpo en el puesto de control de Qalandia y lo trasladaron al Complejo Médico Palestino.

Este martes, el Ejército israelí también cerró la entrada occidental a la localidad de Al-Mughayyir, al noreste de Ramala, impidiendo la entrada y salida de sus residentes.

El jefe del consejo local, Amin Abu Aliya, señaló a Wafa que esta era la única vía de acceso al pueblo, ya que la entrada oriental permanece cerrada desde el 7 de octubre de 2023.

Asimismo, las detenciones continuaron en varias localidades de Cisjordania tras redadas efectuadas por el Ejército israelí.

Las fuerzas israelíes arrestaron a un menor y a su madre en el barrio de Al-Issawiya, en Jerusalén Este, según la Gobernación de Jerusalén, citada por Wafa, los soldados irrumpieron en la vivienda del niño, identificado como Mohammed Sabtah, registraron la casa y se lo llevaron detenido junto a su madre.

En la ciudad de Qalqilia, las fuerzas israelíes detuvieron a cuatro jóvenes: Sajid al-Far, Mahdi al-Jaber, Qais al-Hajj Hassan y Muhammad Jaidi, tras irrumpir y registrar sus domicilios, según informaron fuentes locales a Wafa.

En Bethlehem, fuentes de seguridad confirmaron a Wafa la detención de Mustafa Musa Nawawra, de Jabal al-Mawaleh; Muhammad Raed Zawahra, de Al-Karkafa; Raed Abdul Karim al-Madbouh, del área de Caritas; y Zakaria Jamal Awida, del barrio de Hindazah, tras allanamientos del Ejército israelí en sus viviendas.

Pese al alto el fuego en Gaza, la violencia continúa en Cisjordania, donde siguen muriendo palestinos y se registran redadas casi diarias por parte del Ejército israelí.