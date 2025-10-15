El candidato Rodrigo Paz dice que hay "fuerzas" que no quieren un "cambio" en Bolivia

En el cierre de campaña que lideró en la ciudad sureña de Tarija, Paz pidió "a todos los bolivianos" que cuiden "el voto, porque hay un peligro real" y hay quienes "no quieren un nuevo proceso, un cambio en la patria" y "se quieren quedar atrás".

"Yo confío en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero hay fuerzas que no quieren que haya un cambio en Bolivia", manifestó el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Paz sostuvo que "sin democracia" no se podrá cambiar "la historia de la patria" y aseguró que la defenderán de "aquellos que quieran violentar la democracia".

"Vamos a defender esa democracia porque es la única manera de cambiar y por eso tenemos que llegar este domingo, ir a votar y después cuidar el voto", insistió el candidato, que se enfrentará en las urnas con el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Para el senador, en la votación del domingo estará en juego "el destino de la nación" y será "un momento trascendental" en el cual se deberá "dejar 20, 25, 30 años de pasado y empezar a construir el futuro".

"El 19 de octubre, con la bendición de Dios, vamos a transformar a la patria, vamos a construir un nuevo destino, vamos a llegar hasta el final del camino para poder cambiar", concluyó.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

El senador cerró su campaña en Tarija, donde inició y desarrolló la mayoría de su carrera política y donde está afincado el expresidente Paz Zamora, quien lo acompañó en el evento.

Antes de ese acto, Paz Pereira lideró una caravana de vehículos que recorrió la ciudad sureña.

Esta es la última jornada en que están permitidas las campañas proselitistas hacia la segunda vuelta, ya que desde este jueves regirá el "silencio electoral" y habrá una etapa de reflexión hasta el domingo.

El pasado 17 de agosto, los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar al Parlamento nacional para el periodo 2025-2030.

En esa elección, ninguno de los candidatos presidenciales alcanzó el porcentaje necesario para proclamarse ganador en primera vuelta, por lo que este domingo se realizará un balotaje entre los binomios opositores liderados por Paz y Quiroga, que fueron los más votados en agosto.

Será la primera vez en la historia de Bolivia en que el presidente y vicepresidente se elegirán en una segunda vuelta, pues ese mecanismo fue introducido en la Constitución de 2009.

Paz postula junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre con el emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.