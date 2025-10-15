El ciclo Buenos Aires Madrid se cierra con un ritual colectivo y una explosión de color

Esculturas gigantes elaboradas con materiales blandos y autorrelieves téxtiles con referencias a espíritus indígenas latinoamericanos se han expuesto este mes de octubre en Madrid, en paralelo a la muestra 'Atardecer en un bosque' que se puede ver en el Museo de Esculturas Luis Perlotti de Buenos Aires.

Para cerrar la exposición de Madrid, una de las esculturas, la que lleva por nombre El Abuelo, ha roto con su estatismo y se ha empezado a mover entre el público, habitada por su propio autor.

Con largos ropajes naranjas y una máscara misteriosa, El Abuelo ha repartido semillas entre los presentes, como señal de esperanza en el futuro, y ha paseado por entre los ojos desorbitados de las escultura Ganda, la mirada triste de Sombra y Fantasmas y el resto de obras de la exposición.

Finalmente ha desaparecido por entre las piernas de Orión, una escultura de grandes dimensiones especialmente diseñada para Matadero Madrid que hace referencia al "polvo de estrellas" y a que "todos estamos hechos de la misma materia", según explicó a EFE la comisaria de la muestra Silvia Amighini.

La unión de lo íntimo y lo ancestral, la convivencia del pasado y el presente y la hermandad entre todos los miembros de la especia humana, a pesar de su naturaleza compleja y dual, es el tema de esta exposición, que abarca más de una década de producción, desde 2011 antes 2025.