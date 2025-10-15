El comercio minorista brasileño sube un 0,2 % en agosto tras cuatro meses a la baja

São Paulo, 15 oct (EFE).- Las ventas del comercio minorista brasileño repuntaron un 0,2 % en agosto pasado frente a julio, con lo que puso fin a una racha de cuatro caídas mensuales consecutivas, informó este miércoles la oficina de estadísticas del Gobierno.