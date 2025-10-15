El DAX 40 baja un 0,23 % porque la expectativa de bajadas de tipos en EEUU frena la caída

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,23 % en 24.181,37 puntos y acumula una subida en lo que va de año de cerca de un 22 %.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó el martes el empeoramiento del mercado laboral estadounidense y apuntaló las expectativas de los mercados de dos recortes moderados de los tipos de interés en lo que queda de año, uno en octubre y otro en diciembre.

Además, Powell insinuó que la Fed va a finalizar pronto las ventas de bonos.

Por ello, la Fed va a suministrar liquidez que aterrizará en gran parte en los mercados de valores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, puede lograr el apoyo de los socialistas al suspender hasta 2028 de la reforma de las pensiones aprobada en 2023, por lo que se reduce la tensión política en Francia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El grupo químico BASF ganó un 2,3 %, hasta 42,54 euros, tras un estudio positivo de Citigroup, y el distribuidor de químicos Brenntag subió un 1,7 %, hasta 48,10 euros.

El fabricante de artículos deportivos Adidas subió un 1,2 %, hasta 189,30 euros, después de que el grupo de lujo francés LVMH publicara buenos resultados.

La farmacéutica Merck ganó un 0,9 %, hasta 116,45 euros, tras anunciar la compra del negocio de cromatografía, una técnica de laboratorio utilizada para separar mezclas complejas de sustancias, de la compañía estadounidense de biotecnología JSR Life Sciences.

El fabricante de armamento Rheinmetall bajó un 5,1 %, hasta 1.745 euros, por recogida de beneficios.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 2,1 %, hasta 47,54 euros, y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cedió un 2 %, hasta 46 euros.