El director del Coliseo de Roma quiere organizar conciertos pop y combates de gladiadores

Quilici, de 55 años, arquitecto y paisajista y que dirigió el Parque Arqueológico de la Vía Apía, adelantó que la plataforma móvil dentro del Coliseo, que se construyó para albergar eventos, "será reemplazada y ampliada. Se construirá con materiales de vanguardia, como paneles de fibra de carbono y su construcción tomará al menos dos años".

"También albergará eventos de alta calidad, como conciertos de música clásica y pop. Artistas internacionales como Sting y Peter Gabriel. El sueño es Paul McCartney, quien ya dio un concierto en 2003, pero fuera del anfiteatro. Y también dio uno dentro, pero solo para unos pocos amigos cercanos", explicó el nuevo director.

Detalló que "serán espectáculos de primera clase para romanos y turistas, con asientos asignados. Necesitamos permitir la entrada a los monumentos. La UNESCO habla de comunidades patrimoniales. Pero el patrimonio solo es real si es reconocido por los ciudadanos, que deben sentirlo como suyo y participar en él".

Sobre los posibles problemas de este tipo de conciertos para un monumento de esta importancia, Quilici explicó que no todos los conciertos son iguales "tendrán que ser eventos que atraigan a un público moderadamente entusiasta, para evitar vibraciones excesivas. Y la música no debe estar demasiado alta. Así que, digamos, rock con moderación".

También señaló que se organizaran recreaciones históricas "incluyendo escenas de combates de gladiadores. Pero serán recreaciones precisas y de alta calidad, como ya ocurre en las arenas de España, Francia, Croacia y Túnez".

Y anunció que las personas vestidas de centuriones o gladiadores que piden dinero a los turistas para hacerse fotos "deben desaparecer".

El nuevo director de uno de los emblemas de Roma que en 2024 recibió catorce millones de visitantes - 30.000 al día -, asegura que su primer objetivo será "devolver el Coliseo a la ciudad" y por ello su objetivo es realizar mayores accesos para que no parezca sólo una zona que pertenece a los turistas.

Al abrir entradas en varios puntos, los turistas se distribuirían y diluirían por las demás zonas del parque arqueológico del Coliseo, como el Monte Palatino y el Foro, que son mucho menos visitadas que el anfiteatro, pero tienen un enorme potencial, gracias en parte a los jardines creados por el arqueólogo Giacomo Boni hace un siglo", detalló.