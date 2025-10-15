El Gobierno español busca abrir un debate europeo para el blindaje del aborto en la UE

Redondo será recibida en la oficina de la eurodiputada Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) de la Eurocámara, antes de reunirse con otros parlamentarios socialistas.

Tratará con ellos sobre políticas europeas de igualdad, derechos de las mujeres y avances legislativos en materia de salud sexual y reproductiva.

La ministra aprovechará para informar de los trabajos de su departamento, con especial atención al anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española (derecho a la protección de la salud), aprobado ayer por el Gobierno, y cuyo debate quiere que se abra también en la Unión Europea.

"Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo -dice el texto propuesto-. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

El Ejecutivo español justifica la reforma como "escudo" contra la "ola reaccionaria" que asegura que existe contra la interrupción voluntaria del embarazo. La ley que regula el aborto en España lo reconoce como derecho y es libre y gratuito durante las 14 primeras semanas de gestación, algo que avaló el Tribunal Constitucional en su momento.

El Ministerio español de Igualdad cree necesario abrir este debate también en Europa para que se le dé al aborto el impulso definitivo dentro de la Carta Europa de Derechos Humanos, señalan fuentes de esa cartera.

Posteriormente, Redondo se reunirá con las proponentes de la iniciativa ciudadana europea 'My Body, My Choice / Mi voz, mi decisión', para el acceso al aborto seguro, gratuito y accesible en toda la UE, entre otros objetivos.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones feministas y activistas de toda Europa, entre ellas representantes de España, Polonia, Francia, Austria, Croacia, Irlanda y Hungría.