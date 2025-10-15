El norte de México busca adaptarse a los cambios en visas de trabajo y turismo en EE.UU.

En la norteña Ciudad Juárez, localidad de 1,5 millones de habitantes y fronteriza con los estados estadounidenses de Texas y Nuevo México, ya perciben el impacto de estas decisiones.

“Ya ve cómo está la economía, los aranceles y todo eso, pues nos va a afectar mucho. Si así batallamos sacarla, pues ahora con más ganas. Hasta el permiso que nos dan lo aumentaron a treinta dólares también. Nos afecta el bolsillo, y pues en todo, porque queremos viajar a alguna parte y no vamos a poder con tanta facilidad con este aumento que hay”, señaló Margarita González, residente e la ciudad.

En las últimas semanas, el Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento significativo en los costos de varias visas, incluyendo la H-1B para trabajadores especializados, que deberán realizar ahora un pago de 100.000 dólares, así como las visas de turista y de negocios.

Desde el ámbito profesional, Roberto Ortigoza, director en México de la firma legal Anderson Inmigration Lower, explicó que, para los trabajadores mexicanos, existen alternativas según el contexto del empleador y del candidato.

“Esto del aumento va más encaminado hacia especialistas de otros países, como India, que utilizan la visa H-1B. Para el empleado mexicano hay otras opciones. Debido a este nuevo cargo para otros países, se buscarían estos visados dentro de los profesionistas mexicanos”, detalló, al apuntar directamente a los sectores de tecnología y salud.

El comercio entre Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) y El Paso (estado de Texas) es uno de los más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas cruzando diariamente en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.

Ortigoza agregó que la medida también puede incentivar la preparación académica y profesional.

“Prepárese, trate de dominar lo más posible el inglés. Si tenía dudas sobre terminar su carrera, cúmplalas; esto abrirá muchas oportunidades a futuro. Es un tema de adaptación: quien mejor se adapta, mejor le va. Aunque a primera vista los aumentos parecen catastróficos, se pueden convertir en una oportunidad para los profesionistas mexicanos”, indicó el abogado.

En el caso de visas de turista y de negocios, los costos también aumentan, hasta más de 400 dólares, debido a que algunas personas han utilizado estas categorías para trabajar o permanecer más tiempo del permitido.

Es el caso de Ricardo Macías, trabajador de las maquilas (fábricas en México que importan materiales y equipos para producir bienes que luego se exportan, principalmente a Estados Unidos) quien expresó su preocupación.

"Se me hace pésimo. Trabajan por dos mil quinientos ¿Cuánto tendrían que juntar para una visa? Ahora será más caro para los visitantes mexicanos, comida, pasajes, hotel. Terrible”, advirtió.

Estas modificaciones reflejan un ajuste en la política migratoria estadounidense impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca equilibrar la demanda de mano de obra extranjera especializada con la protección del mercado laboral interno, mientras genera impactos directos en quienes solicitan visas desde México y otros países.