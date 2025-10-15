El papa, la reina Letizia y el presidente uruguayo celebran en Roma el Día de Alimentación

La ceremonia de apertura de este foro para celebrar el Día Mundial de la Alimentación comenzará a las 10.30 hora local (8.30 GMT) en la sede de este organismo especializado de Naciones Unidas, entre el Circo Máximo de Roma y las ruinas de las Termas de Caracalla.

Los invitados más destacados son el papa León XIV, que se estrena en este evento, y la reina Letizia de España, embajadora de buena voluntad en materia de nutrición de este organismo.

También intervendrán el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el rey Letsie III de Lesoto, la princesa Basma Bint Ali de Jordania; el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Tras la apertura, reservada para el pontífice, abrirá el coloquio el director general de la FAO, el chino Qu Dongyu.

Además, han sido invitados los responsables de las otras tres agencias especializadas con sede en Roma: el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), el español Álvaro Lario, y la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la estadounidense Cindy McCain.

La FAO este año cumple 80 años de historia y, para celebrarlo, a las 9.30 hora local (7.30 GMT) inaugurará un museo sobre la múltiples culturas alimentarias del mundo ante la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Por la tarde, a partir de las 15.00 horas (13.00 GMT), dará inicio una serie de paneles y diálogos sobre el futuro de la alimentación en un mundo marcado por la crisis climáticas, en los que intervendrán expertos, científicos y economistas.