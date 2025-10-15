El papa recibirá este viernes en audiencia al presidente de Uruguay Yamandú Orsi

La reunión se celebrará en el Palacio Apostólico a las 10:15 hora local (8:15 GMT).

Será la primera visita oficial de Orsi al Vaticano desde que asumió la presidencia, luego de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, representara al país en la misa de inicio de pontificado del papa, celebrada el pasado 18 de mayo.

La visita forma parte de la agenda oficial de Orsi en Europa, que incluye su participación, este jueves 16 de octubre, en el 80.º aniversario de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), donde será el único mandatario latinoamericano en intervenir en la conferencia, centrada en la seguridad alimentaria global.

Durante su visita oficial a Italia, el mandatario uruguayo también se reunirá con su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

Según Lubetkin, esta gira responde a una estrategia diplomática orientada a posicionar a Uruguay como un actor clave en temas agroalimentarios y de cooperación internacional.