El rey de España visita el monasterio de Santa Catalina y recibe llaves de Arequipa (Perú)

Arequipa (Perú), 15 oct (EFE).- El rey de España, Felipe VI, realizó este miércoles una visita al Monasterio de Santa Catalina de Siena, de la ciudad peruana de Arequipa, a donde llegó para participar en el décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y cuyo alcalde le entregó las llaves de la también llamada Ciudad Blanca.