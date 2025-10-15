El Salvador ha incautado 73 toneladas de droga durante la gestión de Bukele, dice Gobierno

San Salvador, 15 oct (EFE).- Un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares, dijo este miércoles el Gabinete de Seguridad del Gobierno salvadoreño en un comunicado compartido a la prensa.