El vicepresidente de Brasil visita la India en pleno impulso global del BRICS

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores indio, la visita de Alckmin "ofrece una oportunidad para revisar el comercio y la inversión bilateral, identificar nuevos sectores prioritarios y fortalecer la multifacética Asociación Estratégica " entre Brasil y la India.

El viaje se produce en un momento de creciente refuerzo bilateral entre las dos mayores economías emergentes del Sur Global, que buscan ampliar su colaboración en comercio, energía e innovación, y consolidar su papel entre las grandes economías mundiales.

De acuerdo con la agenda oficial, Alckmin se reunirá este miércoles con el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el jueves encabezará junto al ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, la primera reunión ministerial de revisión comercial entre ambos países.

También mantendrá encuentros con el vicepresidente indio, C.P. Radhakrishnan; el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri; y el viernes, con el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, antes de su regreso a Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de su partida, Alckmin afirmó que la misión tiene como objetivo "ampliar el comercio, las inversiones y la generación de empleo para las dos naciones", y anunció la firma, en nombre del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de dos decretos que fortalecen la cooperación bilateral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Brasil es el principal socio comercial de la India en Latinoamérica, con un intercambio de 16.000 millones de dólares en 2024 y un objetivo de alcanzar los 20.000 millones en los próximos cinco años, con foco en energía, agricultura, biotecnología y manufactura avanzada, según el comunicado indio.

En febrero, Petrobras y la estatal india Bharat Petroleum firmaron un acuerdo para el suministro de seis millones de barriles de crudo, considerado un paso clave para diversificar las fuentes energéticas indias y fortalecer la cooperación en el sector.