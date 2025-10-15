Ente electoral de Bolivia garantiza provisión de combustible para logística del balotaje

"El acta que hemos suscrito con el viceministro de Hidrocarburos y YPFB garantiza la provisión de combustible para todo el proceso electoral desde su inicio hasta su culminación", declaró a medios locales el vocal Gustavo Ávila.

El vocal, delegado presidencial ante el TSE, indicó que existe la "predisposición" de las instancias gubernamentales para cumplir con la provisión de diésel y gasolina, por lo que los vehículos del organismo electoral tendrán "preferencia" en las estaciones de servicio.

Bolivia atraviesa desde hace más de una semana una nueva crisis de abastecimiento de combustible, que ha provocado largas filas en las estaciones de venta de gasolina y diésel, además de generar preocupación en el sector industrial.

En la víspera, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, afirmó que YPFB trabaja "al límite" y que solo cuenta con gasolina para tres días y diésel para menos de una jornada, debido a la falta de divisas.

Ávila mencionó que el martes comenzó la distribución del material electoral hacia las zonas más alejadas de los departamentos de La Paz y Santa Cruz, y que se prevé que 72 horas antes de los comicios todo el material esté en el área rural del país y 24 horas antes en las ciudades.

En algunas zonas del departamento de La Paz, el traslado del material electoral debe realizarse por tierra, avioneta y navegación fluvial durante hasta 12 horas, por lo que también deben considerarse las "condiciones climatológicas" de esos lugares, explicó el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori.

Condori precisó que, en el caso de la logística en La Paz, se requerirán unos 30.000 litros de diésel y gasolina para el traslado y recolección del material electoral de la inédita segunda vuelta del 19 de octubre.

En Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, el TED local realizó un simulacro de cómputo de resultados.

La presidenta del TED de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que desde el jueves acompañarán el proceso de entrega del material electoral los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Universidad Complutense de Madrid.

En otras regiones, como Chuquisaca, Oruro y el departamento amazónico de Pando, se llevaron a cabo simulacros de cómputo, votación, traslado de materiales y capacitación de jurados electorales.

Al igual que en la primera vuelta, en Bolivia podrán votar más de 7,5 millones de personas mayores de 18 años, mientras que en el exterior hay más de 369.000 votantes inscritos en 22 países.

El próximo domingo, el candidato centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se enfrentará al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) en una inédita segunda vuelta marcada por la pugna voto a voto y las promesas de ambos de resolver la escasez de combustibles derivada de la falta de dólares.