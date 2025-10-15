España estrena en Melilla sistema europeo de control fronterizo automatizado de viajeros

El sistema opera tanto en el paso terrestre de Beni-Enzar como en el puerto y el aeropuerto de la ciudad para el seguimiento automatizado de las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países en el espacio europeo de Schengen y la mejora de la seguridad.

El jefe de Policía José Ángel Sanz explicó que este primer día de frontera inteligente en Melilla, fronteriza de Marruecos, transcurre con normalidad, aunque admitió que sin una gran afluencia de viajeros.

En declaraciones a la prensa, precisó que "pretende, sobre todo, reforzar la seguridad en la entrada en lo que son las fronteras exteriores y Schengen dentro de la Unión Europea".

Los países de Schengen son todos los de la UE (menos Irlanda y Chipre), además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

En una segunda fase, recordó Sanz, se implantará un sistema previo para viajeros de países sin convenio de visado, que deberán registrar sus datos antes de llegar a España.

Subrayó que el EES "permite verificar al 100 %" que la persona que entra por la frontera es quien dice ser, tanto por la documentación que lleva como por los datos biométricos (faciales y de huella dactilar).

De este modo, los controles efectuados por los agentes de policía se ven reforzados con sistemas informatizados capaces de capturar y cruzar en tiempo real los datos del pasaporte con los biométricos del viajero.

"Eso aumenta exponencialmente la seguridad de nuestras fronteras, no solo en España, sino a nivel europeo", dedujo el jefe policial.

Esto supone un avance crucial en la lucha contra el crimen organizado, los delitos graves y el terrorismo.