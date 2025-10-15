España y otros doce aliados desarrollarán simuladores de entrenamiento multinacionales

El bautizado Proyecto de Entrenamiento Sintético Distribuido de Alta Visibilidad busca "responder a la demanda creciente de entrenamiento militar multinacional de manera rentable", para lo que se apoyará en capacidades de entrenamiento ya existentes para crear una "red segura de entrenamiento virtual avanzado e inmersivo".

"Una vez disponible, esta capacidad hará que el entrenamiento multinacional interdominio sea más accesible y menos costoso y reducirá significativamente el tiempo de planificación y ejecución de ejercicios", explicó la OTAN en un comunicado.

Junto a España participarán en el proyecto Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Turquía y Reino Unido.

La vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, señaló durante la ceremonia de firma del acuerdo que el proyecto preparará a las tropas "para el entorno dinámico y peligroso" al que se enfrenta la OTAN.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ayudará a garantizar que tengamos las fuerzas y la preparación para la guerra necesarias para defender la Alianza", señaló.