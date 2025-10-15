Fiscalía colombiana llama a juicio a otra implicada en asesinato de senador Uribe Turbay

La mujer, de 19 años, deberá responder "como posible responsable de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas", según detalló este miércoles la Fiscalía en un comunicado.

Martínez supuestamente hizo parte del grupo de personas que planeó la logística del ataque contra Uribe Turbay, de 39 años, quien era senador del partido de derechas Centro Democrático y se perfilaba como aspirante presidencial para las elecciones de 2026.

Tras resultar gravemente herido en el ataque el pasado 7 de junio, durante un acto de campaña en la capital colombiana, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto luego de dos meses hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.

La Fiscalía detalló hoy que Martínez supuestamente recogió en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, una pistola Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad.

Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al adolescente que finalmente disparó contra el senador.

Martínez fue capturada por la Policía el pasado 14 de junio en Florencia, capital del departamento del Caquetá (sur).

Por este mismo caso, la Fiscalía imputó cargos el pasado 4 de octubre a Carlos Eduardo Mora González, otro de los implicados en el asesinato del senador.

La investigación permitió a la Fiscalía imputar a Mora, quien está preso en una cárcel de Bogotá, los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado.

A la fecha, por este caso han sido detenidas un total siete personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, y quien fue "sancionado" el pasado 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.