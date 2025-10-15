Fundación Prosegur y Fundación BBVA Perú unen esfuerzos para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de primaria

‘Leer es estar adelante’ beneficiará a alumnos de educación primaria de 3º a 6º grado y a sus docentes, quienes recibirán como parte del proceso material didáctico y seguimiento acompañado, así como actividades de relacionamiento con instituciones públicas y empresas participantes. La labor de acompañamiento busca apoyar a los profesores en la enseñanza de la comprensión lectora mediante clases asistidas, consultorías pedagógicas y observaciones para atender directamente las necesidades, garantizando la calidad del programa.

Isabel Sampedro, Directora Gerente de la Fundación Prosegur comenta que “fortalecer la comprensión lectora desde edades tempranas es esencial para impulsar un desarrollo integral del niño y mejorar sus oportunidades de futuro. Esta colaboración con la Fundación BBVA Perú nos permite acompañar a estudiantes y docentes en este aprendizaje clave, reafirmando nuestro compromiso con la educación de calidad y generando un impacto positivo en contextos vulnerables”.

Piecitos Colorados es el programa de Cooperación al Desarrollo impulsado desde 2006 por la Fundación Prosegur, que busca mejorar la educación integral y la calidad de vida de menores procedentes de entornos vulnerables, transformando la escuela en motor de cambio. Con 36 centros educativos adscritos actualmente, la iniciativa cuenta con un enfoque integral y la implicación directa de los profesionales de la compañía, para impulsar el desarrollo académico y las competencias clave de los alumnos, acortando la brecha educativa y digital. La vinculación con el proyecto Leer es estar adelante permitirá respaldar el aprendizaje lector de 209 alumnos y 17 maestros en cuatro escuelas rurales del Perú adheridas al programa en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Piura y Puno.

Por su parte, la Fundación BBVA Perú desarrolla ‘Leer es estar adelante’ desde hace 18 años, beneficiando en 2025 a más de 25.000 alumnos y 949 docentes. Gracias a su colaboración con la Fundación Prosegur, la iniciativa se ha extendido por primera vez a las regiones de Cajamarca y Puno, que se suman a las diez en las que ya tenía presencia desde 2007 (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura).

Nelson Alvarado, Gerente de la Fundación BBVA Perú, mencionó que “estamos convencidos de que una sociedad que entiende lo que lee tiene más oportunidades de crear una convivencia que impulse el desarrollo, el respeto y la tolerancia. La alianza con la Fundación Prosegur, no solo nos permite llegar a más alumnos y maestros, sino que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una educación fortalecida y de calidad”.

La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social y cultural de Prosegur con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más solidaria, generando oportunidades de desarrollo para las personas. La entidad desarrolla proyectos propios en los campos de la educación, la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y el voluntariado corporativo, sin olvidar el fomento de la cultura. De esta manera contribuye al progreso de los 14 países en los que opera: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Singapur y Uruguay.

Iniciativas como “Piecitos Colorados”, las “Becas Talento”, y otros proyectos enfocados a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual, contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 4 (Educación de calidad) y 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Además, la Fundación Prosegur genera alianzas estratégicas (ODS17) con entidades del Tercer Sector para lograr el aprovechamiento de sinergias que repercutan en un mejor impacto social.

Piecitos Colorados actualmente cuenta con presencia activa en 36 escuelas de Latinoamérica y Centroamérica distribuidas en 8 países de los 14 donde opera la compañía (Prosegur), impactando en la vida de más de 4.995 estudiantes.

Sobre la Fundación BBVA Perú

Desde 1973, Fundación BBVA Perú realiza una actividad constante en los campos de la educación y la cultura con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad peruana, desplegando proyectos propios y generando alianzas con entidades que velan por los mismos intereses. Esta estrategia se hace posible a través de un plan que abarca cinco grandes ámbitos de actuación y que tiene como base el alineamiento y cumplimiento prioritario de seis Objetivos de Desarrollo Sostenible: Crear oportunidades para todos a través de la educación (ODS 4); Reducir las desigualdades y promover el emprendimiento (ODS 8 y 10); Apoyar la investigación y la cultura (ODS 9 y 11) y; Generar alianzas con entidades que velan por los mismos intereses en el bien de la comunidad (ODS17).

